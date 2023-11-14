Лидер республиканцев в Сенате США поддерживает поэтапный план по преодолению шатдауна без включения в него помощи Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что поддерживает двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, без включения в него помощи Украине, сообщает во вторник издание The Hill.
По его словам, предложение, с которым выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, является "ответственной мерой, которая позволит избежать оплошностей в федеральных расходах" и позволит конгрессменам завершить работу над ежегодными законопроектами о бюджете в течение ближайших двух месяцев.
Макконнелл отметил, что призывает своих коллег также поддержать эту инициативу, направленную на то, чтобы не допустить приостановки работы правительства.
На минувших выходных Джонсон представил двухэтапный план финансирования правительства. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.
На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение.
Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать в себя финансирование остальной части правительства.
При этом, как отмечали американские СМИ, законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.
Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества
Азербайджан и Марокко провели первый бизнес-форум
Tesla запрещает покупателям Cybertruck его перепродажу в первый год
Азербайджан и Узбекистан планируют довести товарооборот до $1 млрд в год
Германия в сентябре увеличила в 1,5 раза экспорт фармпродукции в Азербайджан
Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект о размере прожиточного минимума на 2024г
Xiaomi в ходе главной китайской онлайн-распродажи продал товары на рекордные $3,1 млрд
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире