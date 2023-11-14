Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.0185 GBR   2.086 TRY   0.0594

Цена на нефть

13.11 $/bbl +/- WTI 78.26 +1.09 Brent 82.52 +1.09

Дальнее зарубежье 14.11.2023 18:54

Лидер республиканцев в Сенате США поддерживает поэтапный план по преодолению шатдауна без включения в него помощи Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что поддерживает двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, без включения в него помощи Украине, сообщает во вторник издание The Hill.

По его словам, предложение, с которым выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, является "ответственной мерой, которая позволит избежать оплошностей в федеральных расходах" и позволит конгрессменам завершить работу над ежегодными законопроектами о бюджете в течение ближайших двух месяцев.

Макконнелл отметил, что призывает своих коллег также поддержать эту инициативу, направленную на то, чтобы не допустить приостановки работы правительства.

На минувших выходных Джонсон представил двухэтапный план финансирования правительства. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение.

Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать в себя финансирование остальной части правительства.

При этом, как отмечали американские СМИ, законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, ШАТДАУН, ПЛАНЫ


Похожие новости


Делегация сената США прилетела в Саудовскую Аравию Сенат США готовит законопроект о дипломатической и военной помощи Израилю Сенат США принял резолюцию по временному бюджету, позволяющую избежать шатдауна Американский сенатор требует исключить помощь Украине из временного бюджета Сенат США проголосовал за продвижение проекта временного бюджета, позволяющего избежать «шатдауна» Сенат приближается к принятию временных мер по предотвращению закрытия правительства Сенат США утвердил генерала Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов Блинкен призвал сенат ускорить утверждение кандидатов на дипломатические посты Американские сенаторы внесли резолюцию, приравнивающую применение Россией на Украине ядерного оружия к атаке на НАТО Группа американских сенаторов подготовила законопроект об аудите в Пентагоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az