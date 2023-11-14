Лидер республиканцев в Сенате США поддерживает поэтапный план по преодолению шатдауна без включения в него помощи Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что поддерживает двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, без включения в него помощи Украине, сообщает во вторник издание The Hill.

По его словам, предложение, с которым выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, является "ответственной мерой, которая позволит избежать оплошностей в федеральных расходах" и позволит конгрессменам завершить работу над ежегодными законопроектами о бюджете в течение ближайших двух месяцев.

Макконнелл отметил, что призывает своих коллег также поддержать эту инициативу, направленную на то, чтобы не допустить приостановки работы правительства.

На минувших выходных Джонсон представил двухэтапный план финансирования правительства. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение.

Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать в себя финансирование остальной части правительства.

При этом, как отмечали американские СМИ, законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.