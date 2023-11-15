ЕС предлагает в рамках новых санкций против РФ запретить экспорт некоторых станков

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на внутренние европейские документы.
Согласно информации агентства, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.
Согласно документу, в проект предложений по новому пакету, как и ожидалось, будет включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Также в нем фигурируют дополнительные меры, которые позволят, по мнению Брюсселя, обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть.
Ожидается, что члены ЕС обсудят данные предложения на этой неделе. В сообщении отмечается, что по итогам этого обсуждения список предложенных мер может претерпеть изменения.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что планирует представить в среду совместно с Еврокомиссией предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов, меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из РФ.
Предыдущий пакет санкций ЕС принял в июне 2023 года.
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