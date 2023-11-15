Постпреды ЕС планируют в пятницу начать обсуждение очередного пакета санкций против РФ

Постпреды стран ЕС намерены в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на собственные источники.
"По данным двух дипломатов, постпреды ЕС намерены провести первое обсуждение пакета санкций в пятницу", - говорится в статье.
В ней отмечается, что неясно, когда завершится процесс согласования мер на уровне постпредов. "Планируется завершить эту процедуру до заседания Европейского совета в середине декабря, а самое позднее - до конца этого года", - пишет Politico.
После согласования мер постпредами санкции нужно будет утвердить на уровне руководителей стран ЕС.
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