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СНГ 15.11.2023 16:30

Постпреды ЕС планируют в пятницу начать обсуждение очередного пакета санкций против РФ

Постпреды стран ЕС намерены в пятницу начать обсуждение подготовленных Брюсселем предложений по 12-му пакету санкций против России, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"По данным двух дипломатов, постпреды ЕС намерены провести первое обсуждение пакета санкций в пятницу", - говорится в статье.

В ней отмечается, что неясно, когда завершится процесс согласования мер на уровне постпредов. "Планируется завершить эту процедуру до заседания Европейского совета в середине декабря, а самое позднее - до конца этого года", - пишет Politico.

После согласования мер постпредами санкции нужно будет утвердить на уровне руководителей стран ЕС.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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