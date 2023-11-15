Росстат зафиксировал снижение себестоимости добычи нефти в России

Средняя себестоимость добычи нефти в России по итогам трех кварталов 2023 года составила 23,6 тыс. рублей по сравнению с 24,6 тыс. рублей за тонну в 2022 году (на 4% меньше).
Как сообщает Росстат, в I кв. 2023 года показатель снизился к тому же периоду 2022 года на 46% - до 17,9 тыс. рублей, во II кв. 2023г стоимость добычи нефти снизилась на 15% - до 21,5 тыс. руб. за тонну, а в III кв. выросла на 46% - до 31,3 тыс. руб. т.
В IV кв. 2022 года показатель составил 18,6 тыс. руб./т.
С учетом среднего курса доллара в 2022 году в 67,46 руб./$1 себестоимость добычи составила $365 за тонну, или около $50 за баррель.
С учетом среднего курса доллара за 9 месяцев 2023 года себестоимость добычи составила $287 за тонну, или около $39 за баррель (на22% меньше, чем в 2022 году).
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