Конкретной договоренности о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России пока нет

Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в России, но конкретных договоренностей пока нет, сообщил "Интерфаксу" посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян.
"Есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по графику рабочему. Поэтому здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование. Армянская сторона не отказывается ни от каких предложений. Работа ведется", - сказал Арутюнян в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
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