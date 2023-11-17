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Регион 17.11.2023 13:58

Конкретной договоренности о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России пока нет

Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в России, но конкретных договоренностей пока нет, сообщил "Интерфаксу" посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян.

"Есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по графику рабочему. Поэтому здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование. Армянская сторона не отказывается ни от каких предложений. Работа ведется", - сказал Арутюнян в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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