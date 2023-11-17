В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана

В турецком Мармарисе в пятницу стартуют международные учения «Dogu Akdeniz-2023», участие в которых принимает спецназ Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана. Как заявили в министерстве обороны Азербайджана, в учениях с участием группы личного состава отряда специального назначения ВМС Азербайджана «будут выполнены задачи по различным эпизодам». Эти учения продлятся до 25 ноября, отметили в военном ведомстве. Р.Керимов

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