Готовящийся в ЕС запрет на алмазы из РФ коснется и ювелирных изделий

Запрет на импорт алмазов из РФ, который ЕС собирается ввести в рамках 12-го пакета санкций, будет распространяться и на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники.
Издание, ознакомившееся с предложениями по санкциям, отмечает, что Евросоюз предлагает включить в новый антироссийский санкционный пакет "запрет на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов".
Согласно источникам издания, "список ограничений также включает любые "ювелирные изделия", "изделия из натурального и культивированного жемчуга" и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты". В частности, это распространяется на наручные часы.
"Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах", - пишет EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Издание напоминает, что в случае утверждения этого предложения, запрет на алмазы из РФ планируется ввести с 1 января 2024 года. Ограничения на алмазы из РФ, прошедшие огранку в третьих странах, планируется ввести с 1 сентября 2024 года, так как сначала потребуется внедрить новый механизм по отслеживанию происхождения данных товаров.
Помимо этого, в санкционный список, по сообщению издания, предлагается включить "семь частных военных компаний", среди которых упоминаются, например, "Царские волки".
Согласно предложениям, среди физических лиц в новых списках - Илья Медведев, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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