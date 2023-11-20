Песков ответил Пашиняну: Баку неоднократно заявлял о необходимости заключения мирного договора

В Кремле не стали комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна в связи с использованием руководителями Азербайджана понятия "Западный Азербайджан".

На просьбу журналистов прокомментировать опасения Пашиняна пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "К сожалению, ничего не могу сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями на государственном уровне Азербайджана".

Напротив, отметил представитель Кремля, Баку неоднократно заявлял о необходимости заключения мирного договора.

"Мы слышали совсем другие заявления руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа, о необходимости выхода на готовность заключения мирного договора", - сказал Песков.

"Поэтому конкретно именно по этой части заявления господина Пашиняна ничего не могу сказать", - добавил представитель Кремля.

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