ВМС США по приказу главы Пентагона Ллойда Остина продлили срок пребывания авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в Средиземном море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.
Решение о продлении принято на фоне палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, указывает информационная служба.
Авианосец USS Gerald Ford находится в Средиземном море уже более 200 дней. Его пребывание в регионе первоначально было связано с кризисом на Украине.
В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul и USS Thomas Hudner.
На данный момент на Ближнем Востоке находятся две авианосные ударные группы ВМС США - одна с авианосцем USS Gerald Ford вблизи Израиля, вторая с авианосцем USS Eisenhower вблизи Ирана.
Кроме того, в Восточном Средиземноморье и в северной части Красного моря находятся три больших десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем USS Bataan. На кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек.
Азербайджан подписал конвенцию OECD по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
Багдад заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Баку - президент Ирака
Пакистан намерен закупить в Азербайджане карбамид
КНР нарастила импорт нефти в октябре благодаря странам Ближнего Востока, поставки из РФ снизились на 5,5%
Hyundai Engineering рассматривает участие в проектах украинской Group DF по производству удобрений
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире