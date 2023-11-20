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Израильские военные сообщили о запущенных со стороны Ливана беспилотниках

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла несколько беспилотников, запущенных со стороны Ливана на израильскую территорию, сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что атака дронов последовала после того, как утром в понедельник ЦАХАЛ нанес несколько ударов вдоль границы с Ливаном по объектам шиитского движения "Хезболла".

На фоне этих событий сообщается, что сирены, оповещающие о риск атаки дронов, звучали в ряде городов на севере Израиля, в частности в Кирьят-Шмоне.

Израильские военные в понедельник также сообщили, что провели допрос примерно 300 членов группировки ХАМАС во время операции на территории сектора Газа, а затем вывезли их в Израиль для дальнейших разбирательств. Согласно данным ЦАХАЛ, во время допросов военным удалось получить информации о нахождении подземных туннелей, складов с оружием в Газе.

В понедельник на территорию сектора Газа со стороны Египта въехало несколько десятков грузовиков с оборудованием из Иордании, которое позволит развернуть полевой госпиталь. Его планируется разместить в городе Хан-Юнис.

Мировые лидеры продолжают призывать к прекращению боевых действий и осуждают жертвы среди мирного населения. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что количество убитых гражданских лиц стало "беспрецедентным". Он отметил, что подобного в его практике не было с того момента, как он занял пост генсека международной организации.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил в понедельник осуждение атакой на Индонезийскую больницу в секторе Газа. Он отметил, что "сотрудники медучреждений и гражданские лица никогда не должны подвергаться такому ужасу, особенно внутри больниц", - сказал он.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани в свою очередь указал, что атаки ХАМАС 7 октября "заслуживают порицания", но "подобный ответ на них непростителен".

Ранее в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Москве консультации по ситуации вокруг сектора Газа с министрами иностранных дел ряда стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ДРОНЫ


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