Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании по линии ОДКБ в Минске

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, совета министров обороны и комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске.
Мирзоян сообщил об этом своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику во вторник в ходе телефонного разговора, который инициировала белорусская сторона.
"В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ", - говорится в сообщении МИД Армении.
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