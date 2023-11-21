Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0193 GBR   2.1307 TRY   0.0591

Цена на нефть

20.11 $/bbl +/- WTI 77.60 +1.71 Brent 82.32 +1.71

СНГ 21.11.2023 21:17

Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании по линии ОДКБ в Минске

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, совета министров обороны и комитета секретарей совета безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске.

Мирзоян сообщил об этом своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику во вторник в ходе телефонного разговора, который инициировала белорусская сторона.

"В ходе разговора были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ", - говорится в сообщении МИД Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, МИД, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи - генсек организации Армения не подавала документы о выходе из ОДКБ Пашинян не поедет на саммит ОДКБ в Минске Вопрос участия Еревана в ноябрьском саммите ОДКБ остается открытым - МИД Армения не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ Совбез РФ: предложение России направить миссию ОДКБ в Армению остается в силе Членство в ОДКБ создает проблемы для Армении - Григорян Ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ - Пашинян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az