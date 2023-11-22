Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8552 RUR   0.0193 GBR   2.131 TRY   0.059

Цена на нефть

21.11 $/bbl +/- WTI 77.77 -0.06 Brent 82.45 +0.13

ТЭК 22.11.2023 18:05

Новак: текущие цены на нефть на достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован

Текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и, соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+, назначенной на 26 ноября - ИФ)", - сказал он.

Новак не стал комментировать прогнозы МЭА относительно сохранения избытка предложения нефти в 2024 году даже в случае продления ограничений ОПЕК+ на будущий год. "Посмотрим анализ, который сделал JTC (технический комитет ОПЕК+ - ИФ), подготовленный к министерской встрече, и эти вопросы прокомментируем", - сказал он.

Вице-премьер РФ также не стал комментировать, есть ли предложения скорректировать условия сделки ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Венгрия не намерена снижать импорт нефти из РФ - глава МИД Новак: потенциал дальнейшего снижения дисконта Urals невелик - около $5/барр. от нынешних $11-12/барр Объемы поставок нефти по реверсу Тихорецк-Баку могут составить 4 млн т в год - Новак Пакистан обсуждает с РФ не только долгосрочные контракты по нефти, но и СПГ Новак: добыча нефти в РФ составит 527 млн тонн, снижение на 1,5% обусловлено лишь обязательствами в рамках ОПЕК+ Путин: РФ вышла на новые нефтяные рынки за счет увеличения своего танкерного флота, создания механизмов страхования Казахстан готов увеличить поставки нефти в Узбекистан при выгодных условиях Россия соблюдает договоренности в рамках ОПЕК+, речь об увеличении экспорта нефти не идет - Песков КТК с начала года отгрузил с причалов морского терминала более 45 млн т нефти Индийские нефтяные компании изучают возможность использования застрявших в РФ $600 млн для покупки российской нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az