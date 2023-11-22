Новак: текущие цены на нефть на достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован

Текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и, соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+, назначенной на 26 ноября - ИФ)", - сказал он.

Новак не стал комментировать прогнозы МЭА относительно сохранения избытка предложения нефти в 2024 году даже в случае продления ограничений ОПЕК+ на будущий год. "Посмотрим анализ, который сделал JTC (технический комитет ОПЕК+ - ИФ), подготовленный к министерской встрече, и эти вопросы прокомментируем", - сказал он.

Вице-премьер РФ также не стал комментировать, есть ли предложения скорректировать условия сделки ОПЕК+.