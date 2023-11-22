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Дальнее зарубежье 22.11.2023 19:57

ВМС США и Филиппин начали совместные операции в Южно-Китайском море

Американские и филиппинские ВМС в среду на фоне напряженности с Китаем начали совместные военно-морские операции (Maritime cooperation activity - MCA) в Южно-Китайском море, сообщил 7-й оперативный флот США.

Они "предназначены для повышения оперативной совместимости между двумя вооруженными силами и дальнейшего развития объединенных возможностей в морской сфере", говорится в сообщении.

В операциях задействованы эсминец прибрежной зоны ВМС США USS Gabrielle Giffords, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, три филиппинских корабля и два боевых самолета.

"7-й флот США ... регулярно взаимодействует с союзниками и партнерами в целях сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - подчеркнули американские военные.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам - ведут территориальный спор о принадлежности архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море и окружающих территориальных вод. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

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Тэги: США, ВМС, ФИЛИППИНЫ, ОПЕРАЦИИ


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