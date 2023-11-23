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Внешняя политика 23.11.2023 16:06

В Баку подтвердили договоренность о проведении 30 ноября заседания комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана подтвердили информацию о проведении 30 ноября очередного заседания комиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.

"Согласно достигнутой договоренности, 30 ноября в пограничном регионе Азербайджана и Армении состоится очередное, пятое, заседание государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ


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