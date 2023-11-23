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ТЭК 23.11.2023 20:08

Узбекистан в ноябре получил первые партии бензина из РФ в рамках межправсоглашения

Узбекистан в ноябре получил первые партии бензина из РФ в рамках межправсоглашения, подписанного в октябре, заявил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, выступая в парламенте республики.

"На сегодняшний день начались поставки импортного бензина от российских компаний благодаря соглашению, достигнутому в октябре", - сказал он.

Мирзамахмудов напомнил, что межправительственное соглашение, дающее возможность импорта бензина из РФ, было подписано во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву 5-6 октября текущего года.

По данным министра, всего запланирован импорт 371 тыс. тонн бензина. Из этого объема 100 тыс. тонн придется на АО "Узбекнефтегаз", еще 270 тыс. тонн должны завезти частные компании.

Между тем, в конце октября АО "Узбекнефтегаз" сообщило о начале импорта из России высокооктанового бензина Аи-100.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 млн тонн, в настоящее время они не загружены из-за нехватки сырья. В стране в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8% - до 787,8 тыс. тонн, производство бензина - на 11,5%, до 1,26 млн тонн, дизтоплива - на 5,9%, до 800,1 тыс. тонн.

По данным Минэнерго, до конца года в республике планируется произвести до 1,329 млн тонн бензина за счет переработки местной и импортной нефти.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, БЕНЗИН, ПОСТАВКИ


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