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Министр обороны Нидерландов надеется, что следующее правительство не откажется от участия в программе передачи F-16 Украине

Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассчитывает, что следующее правительство, которое может возглавить лидер победившей на выборах "Партии Свободы" Герт Вилдерс, продолжит помогать Украине, в том числе с истребителями F-16, сообщает в пятницу Associated Press.

"Я надеюсь и ожидаю, что поддержка продолжится", - заявила Оллонгрен журналистам, говоря о помощи Украине.

Агентство напоминает, что в предвыборной программе Вилдерса говорится: "Мы не будем передавать наши деньги и военную технику, такую как F-16, Украине".

В настоящий момент в Нидерландах идут коалиционные консультации. По данным Dutch News, наиболее вероятной видится коалиция праворадикальной "Партии свободы" с правоцентристской "Крестьянско-гражданской партией", "Новым общественным договором" и "Народной партией свободы и демократии". При этом победившая партия может пойти на определенные уступки для заключения коалиции, в том числе и по украинскому вопросу, отмечают европейские СМИ.

Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны заявили о своем намерении в будущем предоставить Украине самолеты F-16.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПОЗИЦИЯ


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