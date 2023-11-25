Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8538 RUR   0.0192 GBR   2.1315 TRY   0.0589

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

Дальнее зарубежье 25.11.2023 15:15

Связанный с Израилем контейнеровоз подвергся удару БПЛА в Индийском океане

Принадлежащее израильскому бизнесмену судно подверглось атаке с беспилотника в Индийском океане, в результате которой на нем вспыхнул пожар, жертв среди экипажа нет, передают западные и ближневосточные СМИ.

По информации агентства Associated Press, которое ссылается на информированный источник в американском минобороны, инцидент произошел накануне. Контейнеровоз CMA CGM Symi был атакован беспилотником в международных водах. Дрон взорвался, причинив урон судну. Американские военные утверждают, что за ударом стоит Иран, но не уточняют, на основании каких данных пришли к этому выводу.

Контейнеровоз шел под флагом Мальты. Он принадлежит компании Eastern Pacific Shipping, зарегистрированной в Сингапуре, ее контролирует израильский бизнесмен Идан Офер, сообщает агентство.

Кроме того, об атаке сообщает ливанский канал "Аль-Маядин", по его данным, она произошла в Аравийском море. Израильский портал "Едиот Ахронот" также передает, что речь идет об "израильском грузовом судне".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, КОНТЕЙНЕРОВОЗ, АТАКА


Похожие новости


ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников, которые должны быть освобождены в субботу Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа Аббас подтвердил, что будет готов взять на себя контроль безопасности в Газе Почти 10 тыс. ракет запустили из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта с ХАМАС Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 8 тысяч ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по Газе Нетаньяху обещает "изменить Ближний Восток" Талибы считают, что могли бы захватить Иерусалим Ракеты были выпущены в сторону Израиля через несколько минут после вступления в силу перемирия Минфин Израиля ожидает, что визит Байдена приведет к созданию на Ближнем Востоке общего рынка с участием Эр-Рияда

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az