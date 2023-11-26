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Подавляющему большинству освобожденных ХАМАС израильтян медпомощь не потребовалась - медики

Сотрудники израильских медицинских служб сообщили, что 12 из 13 израильтян, освобожденных в ночь на воскресенье группировкой ХАМАС, не нуждаются в медицинском уходе и уже покинули больницу.

"Я рад сообщить, что никто из них не нуждается в срочной медпомощи, хотя дни заточения отразились на них. Мы продолжим поддерживать их физически и морально", - приводит The Times of Israel слова руководителя медицинского центра "Шеба" Итая Песаха.

Одна освобожденная израильтянка помещена в медицинский центр "Сорока" на неотложное лечение. Врачи сообщают, что она находится в состоянии средней тяжести, но ее жизни ничего не угрожает.

Обмен между израильтянами и палестинцами продолжится в воскресенье. Израильские СМИ сообщили, что канцелярия премьер-министра объявила о получении списков израильтян, которых группировка ХАМАС намерена освободить позже в воскресенье.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, МЕДПОМОЩЬ


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