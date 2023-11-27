Казахстан ожидает увеличения пропускной способности МТК «Север-Юг» на 70% к 2027г

Пропускная способность маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с Африкой и Индией, к 2027 году увеличится на 70% - до 15 млн тонн грузов в год, прогнозирует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным его пресс-службы, глава государства в понедельник принял управляющего директора AD Ports Group Мухаммеда Жуму аль-Шамиси.

"Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с (Персидским - ИФ) заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться, как минимум, на 70% - с 9 до 15 млн тонн грузов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи глава государства назвал развитие каспийских портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.

"Учитывая богатый опыт AD Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере", - говорится в пресс-релизе.