Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.861 RUR   0.0191 GBR   2.1432 TRY   0.0588

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

Транспорт и связь 27.11.2023 19:45

Казахстан ожидает увеличения пропускной способности МТК «Север-Юг» на 70% к 2027г

Пропускная способность маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с Африкой и Индией, к 2027 году увеличится на 70% - до 15 млн тонн грузов в год, прогнозирует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным его пресс-службы, глава государства в понедельник принял управляющего директора AD Ports Group Мухаммеда Жуму аль-Шамиси.

"Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с (Персидским - ИФ) заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться, как минимум, на 70% - с 9 до 15 млн тонн грузов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи глава государства назвал развитие каспийских портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана.

"Учитывая богатый опыт AD Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере", - говорится в пресс-релизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР, ПЕРЕВОЗКИ


Похожие новости


Казахстан готов реализовывать с КНР проекты в аграрной и транспортной сферах - премьер Токаев предложил создать с КНР партнерскую сеть крупных портов и логоцентров в рамках Транскаспийского маршрута Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев Казахстан предложил Азербайджану подписать «дорожную карту ТМТМ» Токаев считает необходимым сопряжение транспортного коридора Север - Юг с ТМТМ Баку, Анкара и Нур-Султан вторую встречу в формате министров ИД и транспорта проведут осенью Баку, Анкара и Нур-Султан обсудили перспективы увеличения грузопотока по ж/д Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az