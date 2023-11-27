Столтенберг призывает Турцию и Венгрию поторопиться с ратификацией вступления Швеции в альянс

Властям Турции и Венгрии следует как можно быстрее завершить процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я рассчитываю на то, что процесс ратификации заявки Швеции завершится как можно скорее", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Настало время принять Швецию в НАТО", - считает он.

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.