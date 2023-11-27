В НАТО нацелены не допустить перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние альянса с РФ - Столтенберг

Североатлантический альянс по-прежнему стремится не допустить эскалации конфликта на Украине, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Одна из наших задач - не допустить эскалации, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между Россией и НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, именно с этой целью НАТО наращивает свое присутствие на востоке альянса.
"И мы не допускаем этой эскалации, так как направляем России ясный сигнал о том, что мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы делаем это не только на словах, но и на деле: усиливая наше присутствие на восточном фланге альянса", - добавил генсек.
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