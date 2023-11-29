«КазТрансОйл» намерен в 2024г утроить транзит российской нефти в Узбекистан

АО "КазТрансОйл" (КТО) планирует увеличить более чем в 3 раза транзит российской нефти в Узбекистан в 2024 году - до 500 тыс. тонн, сообщил директор департамента транспортировки компании Абай Бейсембаев.
"Компания Sanoat Energetika Guruhi (Узбекистан) подала заявку в "КазТрансОйл" на 2024 год на транзит 500 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан с возможностью увеличения до 1 млн тонн", - сказал Бейсембаев на дне эмитента, организованном Казахстанской фондовой биржей, в среду.
Он так же сообщил, что в январе-октябре 2023 года "КазТрансОйл" осуществил транзит 104 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан.
Кроме того, по данным компании, "в 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов КТО составит 154 тыс. тонн".
Ранее, в марте, "КазТрансОйл" озвучивал планы по транзиту в 2023 году 250 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, а августе снизил их до 180 тыс. тонн. Таким образом, план прокачки российской нефти в Узбекистан через Казахстан на 2023 год снижен еще на 14%.
Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 36 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.
"КазТрансОйл" с 1 февраля 2023 года повысил тариф на услугу по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Казахстана в Узбекистан с $25,12 до $27,9 за 1 тонну без НДС.
АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов в Казахстане, владеет сетью нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Входит в группу "КазМунайГаз".
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