Запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 0,229 млн баррелей и снижения резервов дистиллятов на 0,394 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights прогнозировали уменьшение запасов нефти на 0,7 млн баррелей, дистиллятов - на 0,2 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 0,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,854 млн баррелей за неделю, которая завершилась 24 ноября.