Лавров и Мирзоян проводят закрытую встречу «на полях» СМИД ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном "на полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в закрытом для прессы формате.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».