Лавров и Мирзоян проводят закрытую встречу «на полях» СМИД ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном "на полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в закрытом для прессы формате.
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