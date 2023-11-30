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Регион 30.11.2023 15:13

Лавров и Мирзоян проводят закрытую встречу «на полях» СМИД ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном "на полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в закрытом для прессы формате.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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