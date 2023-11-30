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В Ереване заявили о неучастии Армении в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ

Армения не приняла участия в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ, которая состоялась в столице Северной Македонии Скопье, где проходит СМИД ОБСЕ, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Представитель Армении не принял участия в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ, которая состоялась в Скопье", - сказала Бадалян в четверг Общественному телевидению Армении.

В министерской встрече ОБСЕ в Скопье участвует глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ВСТРЕЧА, НЕУЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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