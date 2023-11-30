В Ереване заявили о неучастии Армении в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ

Армения не приняла участия в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ, которая состоялась в столице Северной Македонии Скопье, где проходит СМИД ОБСЕ, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"Представитель Армении не принял участия в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ, которая состоялась в Скопье", - сказала Бадалян в четверг Общественному телевидению Армении.
В министерской встрече ОБСЕ в Скопье участвует глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
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