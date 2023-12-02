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Дальнее зарубежье 02.12.2023 09:30

Более 180 мирных жителей Газы стали жертвами возобновившихся атак ЦАХАЛ на объекты в анклаве

В результате израильских авианалетов и артиллерийских обстрелов в секторе Газа в пятницу погибли более 180 мирных жителей, сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные Минздрава анклава.

Бомбардировки Газы Израилем возобновились в пятницу после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Израиль, возобновив боевые действия, расширил их географию. В пятницу, как сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), "были нанесены удары по террористическим объектам" в Газе, включая южные районы анклава, куда израильские военные ранее призывали жителей эвакуироваться.

ХАМАС и "Исламский джихад" заявили, что они возобновляют ракетные обстрелы Израиля. К ним присоединилось базирующееся в Ливане движение "Хезболла", которое в пятницу вечером выпустило по израильской территории восемь ракет.

В то же время, как сообщает телеканал CNN, по состоянию на вечер пятницы участники переговоров - Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, США и Египта - все еще пытались договорится о возобновлении перемирия для освобождения заложников.

ХАМАС утверждает, что у него больше нет женщин и детей, которых нужно освободить, Израиль в это не верит, сообщают источники, знакомые с ходом переговоров.

ЦАХАЛ заявляет, что в Газе все еще находятся в общей сложности 136 заложников - 17 из них, как полагают, женщины и дети.

Источники считают, что, если ХАМАС представит список заложников, которых освободит, и если этот список будет приемлемым для Израиля, перемирие может быть возобновлено.

В случае достижения договоренностей об освобождении всех женщин и детей, стороны могут перейти к обсуждению вопроса о других заложниках - гражданским мужчинам и военным резервистам, сообщили CNN два источника.

Согласно предыдущему соглашению, ХАМАС должен был освобождать по 10 женщин и детей за каждый день перемирия, при этом Израиль за каждого заложника выпускал из тюрем по три палестинца.

Всего за семь дней перемирия ХАМАС освободил 104 заложников: 80 израильтян и 24 иностранца. Израиль, со своей стороны, выпустил на свободу 240 палестинских заключенных.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ


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