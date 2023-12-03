Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Испании

Азербайджанские компании примут участие в международной туристической выставке, которая пройдет в Мадриде (Испания) 24-28 января 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Госагентство по туризму (ГАТ) отбирает подрядчика для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на этой выставке.
Тендерные предложения принимаются до 18.00 4 января 2024 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 5 января в 12.00.
Стоимость участия в тендере – 350 манатов.
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