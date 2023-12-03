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Туризм 03.12.2023 11:50

Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Испании

Азербайджанские компании примут участие в международной туристической выставке, которая пройдет в Мадриде (Испания) 24-28 января 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Госагентство по туризму (ГАТ) отбирает подрядчика для установки «под ключ» выставочного стенда для азербайджанских компаний на этой выставке.

Тендерные предложения принимаются до 18.00 4 января 2024 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 5 января в 12.00.

Стоимость участия в тендере – 350 манатов.

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Тэги: ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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