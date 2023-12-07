Парламент Казахстана ратифицировал поправки в соглашение с РФ по поставкам нефти и нефтепродуктов

Сенат парламента Казахстана в четверг одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Казахстана и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с заседания парламента, целью закона является юридическое оформление изменений, вносимых в соглашение.

По данным комитета сената, в соответствии с соглашением нефть и нефтепродукты, классифицируемые в группе 27 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, вывозимые с 1 января 2014 года из Российской Федерации в Казахстан, в целях учета подлежат таможенному декларированию в РФ, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Протоколом предусматривается внесение изменения в статью 3 соглашения в части отмены временного периодического таможенного декларирования в отношении нефти и нефтепродуктов, вывозимых из РФ в Казахстан. При этом устанавливается два исключения - для вывоза нефти и нефтепродуктов в качестве припасов, а также для нефти и нефтепродуктов, поставляемых трубопроводным транспортом в 2022-2024 годах.

Закон направлен на подпись главе государства.