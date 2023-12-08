Viator Mikrokredit Azerbaycan разместит облигации на 500 тыс. манатов

Небанковская кредитная организация (НБКО) «Viator Mikrokredit Azerbaycan» планирует размещение облигаций на 500 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке, эмиссия разделена на 500 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Срок обращения – 540 дней, купонная ставка – 14% (купонная выплата – каждые 90 дней).

Средства, привлеченные от размещения облигаций, НБКО планирует направить на расширение деятельности.

Viator Mikrokredit Azerbaycan в 2020-2022гг выдало 9834 клиентам кредиты на общую сумму 26,3 млн манатов.

Viator Mikrokredit Azerbaycan лицензию на деятельность получило в сентябре 2003 года. Единственным акционером общества является норвежская Viator AS. Уставный капитал общества на 31 декабря 2022 года составляет 693,774 тыс. манатов. Активы НБКО равны около 7,2 млн манатов, кредитный портфель – около 6,3 млн манатов, обязательства – 2,6 млн манатов, капитал – 4,5 млн манатов.

Р.Ахмедов