Облигации НБКО «International» на 1 млн манатов заинтересовали 2 инвесторов

ЗАО «НБКО International» в четверг разместило облигации на 1 млн манатов сроком обращения 60 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона были поданы 2 заявки от 2 инвесторов на сумму 1 млн 35 тыс. манатов.
В ходе аукциона размещен весь объем облигаций (1 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манат).
Доходность по облигациям составляет 18% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней).
Срок погашения облигаций – 11 ноября 2028 года.
Андеррайтером размещения выступила ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".
ЗАО «НБКО International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс.манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
Асадов и Мишустин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках СНГ
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте, взаимных инвестициях
Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Швейцарии, Швеции, Венгрии, БиГ и со спецпредставителем генсека НАТО
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет
Иностранцы за 10 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на $1,1 млрд
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЕС должен продолжать оказывать поддержку Украине - глава Еврокомиссии
Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 запланирован на лето 2024 года - ESA
Глава Евросовета призвал к созданию «европейских киберсил» с наступательными возможностями
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире