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Финансы 31.01.2024 17:15

НБКО «International» планирует размещение облигаций на 1 млн манатов

ЗАО «НБКО International» планирует размещение облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций составит 60 месяцев, доходность - 18% годовых (купонная выплата – каждые 30 дней).

Привлеченные средства НБКО направит на расширение операций по кредитованию.

Андеррайтером размещения выступит ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".

НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс. манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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