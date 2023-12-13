Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8341 RUR   0.0189 GBR   2.1338 TRY   0.0585

Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 68.61 -2.71 Brent 73.24 -2.79

Финансы 13.12.2023 15:22

Облигации Embafinans на 1 млн манатов заинтересовали 2 инвесторов

ЗАО "НБКО Embafinans" 13 декабря разместило облигации на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"Облигации эмитированы со сроком обращения 18 месяцев и по ставке 11% годовых (купонная выплата – раз в три месяца). Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Общая сумма заявок, поданных со стороны 2 инвесторов, составила 1 млн манатов", - отметили на БФБ.

Срок погашения облигаций – 13 июня 2025 года.

Андеррайтером размещения выступило инвестиционная компания ЗАО «PASHA Kapital».

НБКО Embafinans создано в 2012 году, акционерами общества являются 2 физических лица. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. НБКО работает в сегменте ритейла и микрокредитования. Доля на рынке на конец 2022 года оценивается в 10%.

На 30 июня 2023 года активы Embafinans равны 56,7 млн манатов, кредитный портфель – 52,1 млн манатов, обязательства – 41,3 млн манатов, чистая прибыль за 6 месяцев 2023 года составила 2,6 млн манатов. С 2012 года НБКО выдало в общей сложности кредитов на сумму 460 млн манатов, удельный вес просрочки по текущим кредитам оценивается в 0,7%.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Viator Mikrokredit Azerbaycan разместит облигации на 500 тыс. манатов НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1 млн манатов Облигации НБКО «International» на 1 млн манатов заинтересовали 2 инвесторов Облигации НБКО «International» на 2 млн манатов заинтересовали 13 инвесторов НБКО «International» планирует размещение облигаций на 2 млн манатов KREDAQRO планирует привлечь 2 млн манатов через выпуск облигаций НБКО «International» планирует размещение облигаций на 6 млн манатов Falcon Finance разместила облигации на 700 тыс. манатов Finca Azerbaycan разместила облигации на 3 млн манатов Falcon Finance планирует размещение облигаций на 700 тыс. манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az