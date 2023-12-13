Облигации Embafinans на 1 млн манатов заинтересовали 2 инвесторов

ЗАО "НБКО Embafinans" 13 декабря разместило облигации на 1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"Облигации эмитированы со сроком обращения 18 месяцев и по ставке 11% годовых (купонная выплата – раз в три месяца). Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Общая сумма заявок, поданных со стороны 2 инвесторов, составила 1 млн манатов", - отметили на БФБ.

Срок погашения облигаций – 13 июня 2025 года.

Андеррайтером размещения выступило инвестиционная компания ЗАО «PASHA Kapital».

НБКО Embafinans создано в 2012 году, акционерами общества являются 2 физических лица. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. НБКО работает в сегменте ритейла и микрокредитования. Доля на рынке на конец 2022 года оценивается в 10%.

На 30 июня 2023 года активы Embafinans равны 56,7 млн манатов, кредитный портфель – 52,1 млн манатов, обязательства – 41,3 млн манатов, чистая прибыль за 6 месяцев 2023 года составила 2,6 млн манатов. С 2012 года НБКО выдало в общей сложности кредитов на сумму 460 млн манатов, удельный вес просрочки по текущим кредитам оценивается в 0,7%.

Р.Ахмедов