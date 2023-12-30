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Финансы 30.12.2023 16:08

Облигации НБКО «International» заинтересовали 3 инвесторов

ЗАО «НБКО International» в субботу разместило облигации на 1 млн манатов сроком обращения 60 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона были поданы 3 заявки от 3 инвесторов на сумму 1 млн 59 тыс. манатов.

В ходе аукциона размещен весь объем облигаций – 1 млн манатов (1 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манат).

Доходность по облигациям составляет 18% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней).

Срок погашения облигаций – 30 декабря 2028 года.

Андеррайтером размещения выступила ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".

ЗАО «НБКО International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс.манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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