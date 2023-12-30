Облигации НБКО «International» заинтересовали 3 инвесторов

ЗАО «НБКО International» в субботу разместило облигации на 1 млн манатов сроком обращения 60 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона были поданы 3 заявки от 3 инвесторов на сумму 1 млн 59 тыс. манатов.
В ходе аукциона размещен весь объем облигаций – 1 млн манатов (1 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манат).
Доходность по облигациям составляет 18% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней).
Срок погашения облигаций – 30 декабря 2028 года.
Андеррайтером размещения выступила ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".
ЗАО «НБКО International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс.манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Японии в Азербайджане
Байрамов принял двух азербайджанских дипломатов, безосновательно объявленных персонами нон грата во Франции
Азербайджан и Иран открыли новый пограничный переход на границе
Кабмин Азербайджана утвердил Генплан развития Баку до 2040 года
Иностранцы за 11 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами почти на 2 млрд манатов
В Азербайджане в 2023г семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено 1,5 тыс. квартир и частных домов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Гарибашвили приветствует возвращение в политику Иванишвили и отмечает его уникальную роль для Грузии
Иванишвили возвращается в политику, став почетным председателем правящей партии «Грузинская мечта»
Путин в поздравлении Эрдогану высказался за дальнейшие действия на благо стабильности на евразийском континенте
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы