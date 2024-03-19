ЗАО «НБКО International» планирует размещение облигаций на 5 млн манатов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на проспект эмиссии.
Эмиссия разделена на 5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.
Срок обращения облигаций составит 24 месяца, доходность - 15% годовых (купонная выплата – каждые 30 дней).
Привлеченные средства НБКО направит на расширение операций по кредитованию.
Андеррайтером размещения выступит ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".
НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс. манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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