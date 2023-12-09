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Бизнес и законодательство 09.12.2023 01:51

Honeywell покупает бизнес Carrier Global в сфере безопасности за $5 млрд

Carrier Global Corp., американский поставщик технологических решений, достиг соглашения о продаже своего бизнеса в сфере безопасности корпорации Honeywell International за $4,95 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Carrier, бизнес Global Access Solutions выпускает, в частности, электронные замки для отелей и больниц. Он войдет в подразделение Honeywell, занимающееся автоматизацией систем в зданиях.

Carrier направит основную часть средств, полученных от сделки, на погашение задолженности. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

Акции Carrier Global дорожают на 4% на предварительных торгах в пятницу, цена бумаг Honeywell опускается на 1,5%.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, HONEYWELL, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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