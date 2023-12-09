Главы МИД мусульманских стран критикуют США за блокирование в СБ ООН проекта резолюции по Газе

Главы МИД нескольких мусульманских стран подвергли критике решение США заветировать проект резолюции ОАЭ по Газе в СБ ООН, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Такую позицию высказали министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Катара, Турции и Палестины. В совместном коммюнике они "выражают недовольство применением США права вето, из-за чего не удалось принять резолюцию СБ ООН". Министры сделали это заявление после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В проекте резолюции, как сообщалось, содержался призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа. 13 членов СБ ООН проголосовали "за", Великобритания воздержалась, а США применили вето.