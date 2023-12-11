Будапешт по-прежнему против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия не станет поддаваться давлению стран Евросоюза, направленному на то, чтобы Будапешт поддержал начало переговоров с Украиной о ее возможном вступлении в ЕС, заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Темой дебатов на этой неделе будет преимущественно Украина. Большинство европейских политиков хотят принимать важнейшие решения, которые совершенно непродуманные, но которые являются стратегическими договоренностями о будущем Европы", - написал Сийярто в своем аккаунте в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) в преддверии саммита ЕС.

"Мы продолжим принимать наши решения на основе европейских и национальных интересов и не допустим какого-либо давления или шантажа, от кого бы они ни исходили", - добавил он.

Европейские СМИ отмечают, как перед встречей лидеров ЕС в верхах усиливается давление на Венгрию с тем, чтобы эта страна сняла возражения против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему выступает против начала переговоров ЕС о членстве Украины в блоке, в частности, из-за проблем Киева с коррупцией.