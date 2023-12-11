Евросоюз увеличивает численность наблюдательной миссии в Армении

Евросоюз увеличит численность своей гражданской наблюдательной миссии в Армении с 138 до 209 человек, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщают армянские СМИ.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие с 138 до 209 человек. Это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

20 февраля Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.



20 ноября Армения и Европейский союз подписали соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.