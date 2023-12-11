Евросоюз увеличивает численность наблюдательной миссии в Армении

Евросоюз увеличит численность своей гражданской наблюдательной миссии в Армении с 138 до 209 человек, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщают армянские СМИ.
"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие с 138 до 209 человек. Это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
20 февраля Евросоюз объявил о запуске гражданской миссии в Армении (EUMA) на два года. Цели миссии заключаются в осуществлении планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах Армении, обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.
20 ноября Армения и Европейский союз подписали соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.
AMAZONE займется сносом зданий для создания с.н.п. Зар и Заллар в Кяльбаджарском районе
Байрамов и Кулеба обсудили сотрудничество между Баку и Киевом
Байрамов обсудил с помощником Мишеля отношения Азербайджан-ЕС, мирный процесс между Баку и Ереваном
Киев и Братислава обсудили возможность поставок нефти в Словакию по МН Одесса-Броды
Экономика еврозоны окажется в рецессии впервые со времен пандемии
Эстонская Infortar проводит IPO по нижней границе диапазона, привлечет 35 млн евро
Конференция COP29 пройдет в Азербайджане в 2024 году
Мультфильм Миядзаки впервые возглавил североамериканский прокат
На Баку приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank повысил процентные ставки по вкладам до 11%
Реализуйте свои планы до Нового года с кредитом от Yelo Bank
AccessBank объявляет тендер на приобретение Купюроприемника.
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире