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СНГ 14.12.2023 16:45

Путин: внутренние процессы в Армении связаны с ситуацией вокруг Карабаха

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ вряд ли отвечает ее интересам.

"Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге, это выбор государства", - сказал глава государства на итоговой пресс-конференции в связи с отсутствием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других руководителей страны на заседаниях интеграционных организаций.

Комментируя решение руководства Армении не участвовать в ряде мероприятий в рамках СНГ и ОДКБ, Путин отметил: "Мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях".

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться", - добавил президент.

Касаясь внутренних процессов в Армении, Путин считает, что все они связаны с ситуацией вокруг Карабаха.

"Это же все мы понимаем: не мы же отказались от Карабаха, это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана, и сделали они это инициативно, на самом деле", - подчеркнул президент.

"И нас-то особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНСТВО


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