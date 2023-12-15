Лидеры стран ЕС приняли к сведению предложения Еврокомиссии по доходам от активов РФ

Руководители стран ЕС в четверг приняли к сведению предложения Еврокомиссии по использованию на нужды Украины доходов от замороженных активов РФ, говорится в заявлении Европейского совета.
"Приняли к сведению недавние предложения по внереализационным доходам от замороженных активов РФ", - отмечается в документе.
Участники саммита также "призвали добиться решительного прогресса" по данной теме в будущем.
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