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Дальнее зарубежье 15.12.2023 10:46

Лидеры стран ЕС приняли к сведению предложения Еврокомиссии по доходам от активов РФ

Руководители стран ЕС в четверг приняли к сведению предложения Еврокомиссии по использованию на нужды Украины доходов от замороженных активов РФ, говорится в заявлении Европейского совета.

"Приняли к сведению недавние предложения по внереализационным доходам от замороженных активов РФ", - отмечается в документе.

Участники саммита также "призвали добиться решительного прогресса" по данной теме в будущем.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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