Путин о предстоящей президентской кампании: вмешательство во внутренние дела России будет жестко пресекаться

Любое вмешательство во внутренние дела России во время президентской кампании будет жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Впереди избирательная кампания, я считаю необходимым обозначить несколько принципиальных позиций. Ну, во-первых, все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законом Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Президент добавил: "Любое вмешательство во внутренние дела России будут пресекаться, и пресекаться жестко, в соответствии с законами России".