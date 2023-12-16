Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года

Два депутата парламента Азербайджана объявили о выдвижении своих кандидатур на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года. Это Фазиль Мустафа, являющийся председателем "Партии Большого строительства" (ПБС), и Захид Орудж - председатель правления Центра социальных исследований. 15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах. В.Алиев

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