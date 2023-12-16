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Внутренняя политика 16.12.2023 13:50

Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года

Два депутата парламента Азербайджана объявили о выдвижении своих кандидатур на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Это Фазиль Мустафа, являющийся председателем "Партии Большого строительства" (ПБС), и Захид Орудж - председатель правления Центра социальных исследований.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева на президентских выборах.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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