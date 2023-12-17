Кандидатура Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента Азербайджана

Решением политсовета партии "Великий Азербайджан" кандидатура председателя партии Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента страны.
Документы, связанные с выдвижением кандидатуры Мусаева, как сообщают местные СМИ, будут представлены в ЦИК 19 декабря.
Таким образом, число претендентов на пост президента Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля 2024 года достигло 4.
Ранее правящая партия "Йени Азербайджан" объявила о выдвижении кандидатуры действующего президента Ильхама Алиева на пост президента.
Кроме этого, о своем желании участвовать в выборах объявили два депутата парламента - Фазиль Мустафа и Захид Орудж.
В.Алиев
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