Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0189 GBR   2.1703 TRY   0.0585

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Внутренняя политика 17.12.2023 13:20

Кандидатура Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента Азербайджана

Решением политсовета партии "Великий Азербайджан" кандидатура председателя партии Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента страны.

Документы, связанные с выдвижением кандидатуры Мусаева, как сообщают местные СМИ, будут представлены в ЦИК 19 декабря.

Таким образом, число претендентов на пост президента Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля 2024 года достигло 4.

Ранее правящая партия "Йени Азербайджан" объявила о выдвижении кандидатуры действующего президента Ильхама Алиева на пост президента.

Кроме этого, о своем желании участвовать в выборах объявили два депутата парламента - Фазиль Мустафа и Захид Орудж.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


Похожие новости


Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года «Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы - Генсек Совета Европы МИД Азербайджана выразил признательность странам и организациям, осудившим «выборы» в Карабахе МИД Пакистана осудил «выборы» в Карабахском регионе Азербайджана ЕС рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с институтами Азербайджана Парламентские выборы в Азербайджане соответствовали демократическим стандартам - Слуцкий Президент Алиев утвердил изменения в законодательстве, регламентирующие сроки проведения президентских выборов Президентские выборы в Азербайджане отвели оппозиции место на "мусорке истории" - Алиев ЦИК подвел окончательные итоги голосования на выборах президента Азербайджана ЦИК признал недействительными итоги голосования на 4 избирательных участках

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az