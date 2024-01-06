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Внутренняя политика 06.01.2024 17:05

ЦИК зарегистрировал кандидатуры Оруджа и Нуруллаева на пост президента Азербайджана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля.

Данное решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек.

30 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих президентских выборах.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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