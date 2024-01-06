ЦИК зарегистрировал кандидатуры Оруджа и Нуруллаева на пост президента Азербайджана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля. Данное решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК. Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек. 30 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан" на предстоящих президентских выборах. В.Алиев

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