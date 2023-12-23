Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8697 RUR   0.0185 GBR   2.1565 TRY   0.0583

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

Внутренняя политика 23.12.2023 16:50

В Азербайджане число выдвинутых на президентские выборы кандидатов достигло 15

На внеочередных президентских выборах число кандидатов в президенты Азербайджана достигло 15, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.

По его словам, 7 обращений уже одобрены, еще 8 находятся на стадии утверждения.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


Похожие новости


Кандидатура Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента Азербайджана Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года «Президентские выборы» в Ханкенди не имеют правовой основы - Генсек Совета Европы МИД Азербайджана выразил признательность странам и организациям, осудившим «выборы» в Карабахе МИД Пакистана осудил «выборы» в Карабахском регионе Азербайджана ЕС рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с институтами Азербайджана Парламентские выборы в Азербайджане соответствовали демократическим стандартам - Слуцкий Президент Алиев утвердил изменения в законодательстве, регламентирующие сроки проведения президентских выборов Президентские выборы в Азербайджане отвели оппозиции место на "мусорке истории" - Алиев ЦИК подвел окончательные итоги голосования на выборах президента Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az