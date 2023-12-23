В Азербайджане число выдвинутых на президентские выборы кандидатов достигло 15

На внеочередных президентских выборах число кандидатов в президенты Азербайджана достигло 15, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии. По его словам, 7 обращений уже одобрены, еще 8 находятся на стадии утверждения. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года. В.Алиев

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