В Азербайджане число выдвинутых на президентские выборы кандидатов достигло 15

На внеочередных президентских выборах число кандидатов в президенты Азербайджана достигло 15, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.
По его словам, 7 обращений уже одобрены, еще 8 находятся на стадии утверждения.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года.
В.Алиев
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