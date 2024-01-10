Алиев назвал причины, по которым назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане в феврале 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причины, по которым объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.
"По этому вопросу есть различные версии. Первая причина - это восстановление суверенитета Азербайджана, завершение одного этапа и начало нового этапа", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.
По его словам, вторая причина связана с тем, что впервые, после приобретения независимости, выборы будут проведены на всей территории Азербайджана. "(...) Я посчитал, что первые такие выборы должны быть президентские, так как они имеют важное значение. Если бы президентские выборы состоялись в апреле 2025 года, то тогда первые выборы на всей территории страны были бы муниципальные (в декабре 2024г - ИФ). Я посчитал это неправильным", - отметил он.
Алиев третьей причиной назвал тот факт, что в 2023 году завершился 20-летний этап его президентства. "Это тоже определенный этап и мы должны принять его завершение", - добавил президент.
Как сообщалось ранее, кандидатами для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года утверждены 7 человек.
Р.Ахмедов
Экспорт нефти по системе Транснефти в 2023г упал на 6,5%, экспорт нефтепродуктов вырос на 12,5%
Португальская Galp хочет присоединиться к жалобе BP и Shell на задержку поставок СПГ от Venture Global
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Президент Азербайджана: Франция - это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
Самолет вице-президента США попал в зону сильной турбулентности
Израильская армия ведет поиск главарей ХАМАС в подземных тоннелях в Газе
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы