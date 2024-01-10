Алиев назвал причины, по которым назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане в феврале 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причины, по которым объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

"По этому вопросу есть различные версии. Первая причина - это восстановление суверенитета Азербайджана, завершение одного этапа и начало нового этапа", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, вторая причина связана с тем, что впервые, после приобретения независимости, выборы будут проведены на всей территории Азербайджана. "(...) Я посчитал, что первые такие выборы должны быть президентские, так как они имеют важное значение. Если бы президентские выборы состоялись в апреле 2025 года, то тогда первые выборы на всей территории страны были бы муниципальные (в декабре 2024г - ИФ). Я посчитал это неправильным", - отметил он.

Алиев третьей причиной назвал тот факт, что в 2023 году завершился 20-летний этап его президентства. "Это тоже определенный этап и мы должны принять его завершение", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, кандидатами для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года утверждены 7 человек.

Р.Ахмедов