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ТЭК 17.12.2023 16:15

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+, будет больше 300 тыс. б/с

Россия, пообещавшая с января 2024 года углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов, начнет делать это уже в декабре, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия пообещала с сентября сократить поставки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки к среднему уровню мая-июня и держать этот уровень до конца года. В начале декабря были приняты дополнительные решения в рамках ОПЕК+ на I квартал 2024 года - так, Россия пообещала углубить сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. б/с к маю-июню 2023 года.

"Официально у нас 300 тыс. б/с дополнительные обязательства (к снижению добычи - ИФ), а на первый квартал - 500 тыс. б/с. Но мы уже в декабре будем дополнительно добавлять объемы - это будет больше 300 тыс. б/с. На сколько - посмотрим по результатам декабря, может быть дополнительно 50 тыс. б/с, может быть больше", - сказал Новак.

Он отказался говорить, будут ли это добровольные сокращения каких-то российских компаний или Минэнерго будет давать пропорциональные рекомендации компаниям.

Новак заметил также, что в связи с обязательствами ОПЕК+, цифра экспорта нефти в 247 млн т на 2023 год, заложенная в прогнозе социально-экономического развития, опубликованного в сентябре, будет снижена. "(Она - ИФ) уточняется в связи с обязательствами ОПЕК+ вниз, пока не скажу цифру", - сказал он.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что Россия держит добычу нефти на уровне, определенном в рамках обязательств ОПЕК+, но не уточнил ее. Россия согласилась держать добычу нефти на 500 тыс. б/с ниже уровня февраля, который зафиксирован секретариатом ОПЕК+ как 9,95 млн б/с.

"В декабре добыча в соответствии с соглашением - на 500 тыс. б/с меньше в соответствии с планами, о которых говорили. В январе такая же планируется (добыча - ИФ) - до конца 2024 года действуют соответствующие обязательства", - сказал Новак.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, СОКРАЩЕНИЕ


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