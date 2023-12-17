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СНГ 17.12.2023 17:24

Медведев призывает «Единую Россию» к консолидации перед президентскими выборами

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев консолидироваться перед президентскими выборами и добиться бесспорной победы действующего главы государства.

"К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки повлиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал он на съезде "Единой России".

Медведев подчеркнул, что "победа президента, Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной".

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, "ЕДИНОРОСЫ"


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