Страны ЕС за 10 мес. нарастили импорт газа из Азербайджана почти на 4% г/г, направили на эти цели около 5 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в январе-октябре 2023 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 409,3 тыс. тераджоулей, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет примерно 5 млрд евро (спад в 2,6 раза год к году).
В октябре страны Евросоюза на 0,3% увеличили импорт газа из Азербайджана год к году, до 45,1 тыс. ТДж, направив на эти цели примерно 445 млн евро (спад в 4,3 раза г/г).
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15,6 млрд евро (рост за год в 4 раза).
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых более 12 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
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