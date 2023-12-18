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Дальнее зарубежье 18.12.2023 19:54

ЕС расширил список европейских товаров, запрещенных к экспорту в РФ

Совет ЕС объявил в понедельник, что в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ, расширяется список товаров, на экспорт которых в Россию распространяются ограничительные меры Евросоюза.

Речь идет о списке "запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", в него дополнительно включаются: химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов, станки и детали машин, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В то же время Евросоюз вводит дополнительные ограничения на импорт товаров, "которые приносят России значительные доходы", такие как чугун и шпигеляйзен, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы на общую сумму стоимостью 2,2 млрд евро в год.

Вводится новый запрет с 12-месячным переходным периодом на импорт сжиженного пропана.

Совет добавил 29 новых российских организаций в санкционный список. "На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - заявляют в Совете ЕС.

В документе отмечается, что "некоторые из этих 29 предприятий принадлежат третьим странам, участвующим в обходе торговых ограничений, или являются российскими организациями, занимающимися разработкой, производством и поставками электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса".

Совет ЕС решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены или одежду, которую носят путешественники или которая находится в их багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные номера, для въезда в ЕС.

"Кроме того, чтобы облегчить въезд в союз граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования", - уточняется в сообщении совета.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ТОВАРЫ, САНКЦИИ


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